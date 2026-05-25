Gaslini, al via i lavori per la realizzazione del nuovo Day Hospice

Genova. Hanno preso ufficialmente il via questa mattina i lavori per la realizzazione del nuovo Day Hospice dell’ospedale pediatrico Istituto Giannina Gaslini di Genova, un importante progetto reso possibile grazie ai quasi 700 mila euro raccolti attraverso la campagna di crowdfunding “Facciamo casino per il Guscio!”, promossa da Valentina Mastroianni e dal marito Federico Zambon in memoria del figlio “Cece” tramite Gaslininsieme ETS.

Il nuovo Day Hospice rientra in un progetto di ampliamento dell’Hospice pediatrico “Il Guscio dei Bimbi” dell’Istituto Giannina Gaslini che si articolerà in più fasi e che prevederà anche il raddoppio dei posti letto attuali del reparto. Ha come obiettivo il miglioramento dell’accoglienza e del potenziamento dei servizi dedicati alle cure palliative pediatriche per consentire ai bambini e alle loro famiglie un supporto ancora più efficiente e funzionale. Questa prima fase di intervento prevede infatti la costruzione di un nuovo ambulatorio al piano terra del Padiglione 5 per permettere ai piccoli pazienti di sottoporsi, quando possibile, alle visite del team di cure palliative pediatriche in day hospital e poter così consentire il rientro a casa con la propria famiglia in giornata senza ricorrere al ricovero.

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