Genova “smart city” finalista al premio Pa e Futuro 2026

Genova. La Direzione di Area Digitalizzazione e Progetti di Innovazione del Comune di Genova ha presentato uno dei progetti finalisti a “PA e futuro 2026”, il premio organizzato nel contesto dell’edizione 2026 di FORUM PA, in programma dal 9 all’11 giugno prossimi a Roma.

«Il progetto che è stato selezionato tra i finalisti, dal titolo “La videosorveglianza come sistema nervoso della Smart City: dati per la gestione del territorio e l’urbanistica del futuro” mette in luce il lavoro che questa città sta portando avanti sul tema delle infrastrutture digitali, per le quali il nostro Comune si caratterizza come eccellenza a livello nazionale – ha dichiarato l’assessora a Informatica e Transizione Digitale, Rita Bruzzone – Vogliamo che il nostro territorio diventi sempre più un punto di riferimento sul digitale e per tutte le tematiche relative alla Smart City, consapevoli che attraverso le infrastrutture digitali possiamo mettere in atto politiche data driven realmente efficaci ed efficienti, a partire dalla mitigazione degli effetti climatici avversi, alla gestione intelligente della mobilità ma non solo. La partecipazione al Premio conferma il posizionamento di Genova quale città “full digital”, sancito dalla classifica iCityRank 2025 che ha visto la nostra città al primo posto nella classifica delle Amministrazioni Digitali italiane».

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