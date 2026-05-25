Gli ulivi diventano racconto: appuntamento con Pino Petruzzelli a Vezzano

La Chiesa dei Santi Sebastiano e Maria Assunta, in Piazza del Popolo a Vezzano Basso, ospita sabato 30 maggio “La terra degli ulivi”, spettacolo scritto, interpretato e raccontato da Pino Petruzzelli. L’evento, a ingresso libero, propone un viaggio intenso tra memoria, paesaggio e cultura contadina, attraverso il simbolo dell’ulivo, pianta profondamente legata alla storia e all’identità del Mediterraneo. Con la sua narrazione coinvolgente, Petruzzelli accompagnerà il pubblico in un racconto fatto di tradizioni, lavoro della terra e rapporto tra uomo e natura. L’iniziativa, che prenderà il via alle alle 17.30, è promossa con il sostegno del Comune di Vezzano Ligure, della Camera di Commercio di Genova e del Teatro Ipotesi. Un appuntamento che unisce teatro, territorio e riflessione culturale in una cornice suggestiva e ricca di storia.

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