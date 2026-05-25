Il cordoglio della Cgil per la scomparsa di Paolo De Medio

La Cgil spezzina esprime profondo cordoglio per la scomparsa del compagno Paolo De Medio, storico iscritto della Cgil e successivamente dello Spi Cgil. Paolo De Medio ha dedicato gran parte della sua vita lavorativa e sindacale a Fincantieri, dove ha svolto con passione e coerenza il proprio impegno all’interno della Fiom Cgil, di cui è stato membro del direttivo. Negli anni successivi ha continuato la sua militanza sindacale nello Spi Cgil, partecipando attivamente all’assemblea generale del sindacato pensionati. Con Paolo scompare un compagno stimato e apprezzato, che ha rappresentato con serietà, umanità e spirito di solidarietà i valori più autentici del sindacato e del movimento dei lavoratori. La Cgil e lo Spi della Spezia si stringono con affetto ai familiari, agli amici e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. Il funerale si svolgerà oggi alle 15 presso la chiesa di Santa Maria, in piazza Beverini, alla Spezia.

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