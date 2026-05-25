Inaugura ai Giardini Caneva la terza edizione di Spazio Verde Festival

Martedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, inaugura alle 16.00 ai Giardini botanici Caneva di Sarzana (Via Berghini, 4) la terza edizione di Spazio Verde Festival, manifestazione che “nasce per parlare della natura, di tutto ciò che riguarda l’ecosistema e gli equilibri del pianeta terra, delle vicende umane e della ricerca antropologica di un proprio ‘spazio’ in cui si sta in sintonia con sé stessi”, si legge in una nota. Il 2 giugno ai Giardini Caneva (che fanno parte parte del circuito dei Grandi giardini italiani) è in programma, alle 16.30, una visita guidata alla collezione botanica e al ‘giardino preistorico’, mentre alle 17:30 si terrà lo spettacolo “Suoni dal Mediterraneo” dell’ensemble Musica Chordis, che proporrà un repertorio di musica tradizionale mediterranea suonata con strumenti antichi. Ideata e curata da Francesco Millepiedi, Enrico Caneva, Thomas Diego Armonia, Federico Cappa e Pietro Balestri, la rassegna è prodotta da Eventi Salute Società Spettacolo e dall’associazione botanica Giardini Caneva. Ingresso con biglietto intero a 20 euro (biglietto ridotto per ragazzi fino ai 18 anni a 16 euro, gratis per bambini sotto i 5 anni).

In caso di pioggia l’evento sarà rinviato a data da destinarsi.

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