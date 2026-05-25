incidenti motociclistici a Cavi, Rapallo e Chiavari; pedone investito a Camogli

Aumenta sensibilmente in Riviera il numero di turisti, aumenta il traffico e aumentano gli incidenti. Impegnati il 118 e i pronto soccorso. Tra i tanti si registrano tre incidenti motociclistici.

Alle 14 circa lungo la via Aurelia a Cavi di Lavagna, una 18enne ha riportato traumi agli arti; è stata soccorsa dalla “infermierizzata” “India” e dai militi della Croce Verde di Sestri Levante; è stata trasferita al pronto soccorso di Lavagna; sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Lavagna.

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