Lavagna: cena e festa anni ’70 a scopo benefico

Venerdì 29 maggio 2026, a partire dalle ore 19:30, il centro di Lavagna si animerà con “Lavagna in Festa 2026”, una serata speciale che unisce divertimento e solidarietà. Nel cuore della città verrà allestita un’unica grande tavolata all’aperto per una cena di beneficenza il cui ricavato sarà interamente devoluto alle Parrocchie di Lavagna per sostenere le attività dedicate ai giovani.

La serata sarà accompagnata dallo spettacolo “ABBA Time – Mamma Mia Party”, un tributo musicale con show e DJ e, per l’occasione, è gradito anche il dress code a tema anni ‘70. Per partecipare alla cena di beneficenza e sostenere l’iniziativa è necessario prenotare il proprio posto direttamente presso i locali cittadini che aderiscono all’evento.

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