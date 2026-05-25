Lavagna: il Comitato Assistenza Malati, dona un sollevatore mobile al Comune

Da Maria Giulia Mordini, Comitato Assistenza Malati Tigullio

“In data odierna 25.05.2026 presso la piscina comunale di Lavagna è stato ufficialmente inaugurato il Sollevatore Mobile a funzionamento elettrico con portata max di 140 Kg destinato agli utenti con difficoltà o impedimento alla deambulazione. Detto sollevatore del costo di Euro 5045.54 è stato donato dal Comitato Assistenza Malati Tigullio ODV al Comune di Lavagna grazie ai proventi del 5 per mille e alle elargizioni di privati cittadini. Si tratta di un vero e proprio presidio medico di agevole utilizzo che consente la pratica del nuoto in piscina assai importante per chi ha totalmente o parzialmente perduto l’uso degli arti inferiori.

All’inaugurazione oltre ai rappresentanti del Comitato hanno presenziato il Vice Sindaco Elisa Covacci, l’Assessore Danilo Bersaglio e l’Assessore Luca Sanguineti, il quale da subito si è fatto promotore e ha sostenuto l’iniziativa del Comitato”

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