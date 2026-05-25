Lerici non cambia e conferma la fiducia nel centrodestra: Marco Russo è il nuovo sindaco

Marco Russo è il nuovo sindaco di Lerici: il vice primo cittadino uscente, candidato della lista “Per Lerici e i suoi borghi”, non può ancora fare affidamento sull’ufficialità dell’esito del voto, ma è ormai certa la predominanza delle schede a suo favore rispetto a quelle per la sfidante Aurora Minichini, candidata di “Lerici Domani”.

Un risultato che, fin dai primi scrutini, appariva ormai indirizzato verso la continuità amministrativa e politica con gli ultimi dieci anni di governo cittadino. Le percentuali emerse dalle prime sezioni scrutinante avevano infatti mostrato un vantaggio netto e costante per Russo, confermando un’affermazione che nell’ambiente politico lericino era considerata ampiamente nelle previsioni della vigilia.

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