Levanto, Del Bello dopo la sconfitta: “Rimango come capo della minoranza e faremo un’opposizione vigile”

“Dispiace, perché 49 voti sono davvero pochissimi, poco più di un pareggio. Ma il risultato è stato a favore del mio avversario, al quale faccio gli auguri di buon lavoro”. Il sindaco uscente di Levanto, Luca Del Bello, non nasconde la delusione per la sconfitta maturata tra ieri e oggi ai seggi elettorali, ma guarda già al nuovo ruolo al quale sarà chiamato.

“A differenza di altri sindaci usciti sconfitti – afferma – resterò in consiglio comunale e farò il capo dell’opposizione, peraltro insieme a tre consiglieri che hanno ricevuto tantissime preferenze, anche ben oltre le 300”.

E Del Bello sembra aver le idee chiare su come vestire in nuovi panni: “Dopo tutto quello che mi è stato buttato addosso in questi 40 giorni, anche riguardo all’ospedale, sarò vigile e attento nel mio ruolo di consiglieri di opposizione per vedere come e quando risolveranno i problemi di cui hanno parlato”.

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