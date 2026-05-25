Loano vara il nuovo bando per chioschi, dehors e giostre sul demanio marittimo

Il Comune di Loano ha approvato gli atti relativi alle procedure di assegnazione delle concessioni demaniali marittime riguardanti chioschi, dehors e giostra presenti sul litorale cittadino.
Il bando interessa complessivamente sette zone demaniali destinate a chioschi, sedici zone demaniali destinate a dehors a servizio di attività economiche di somministrazione di alimenti e bevande e una zona demaniale destinata alla posa di una giostra per l’intrattenimento dei bambini sulla passeggiata a mare.