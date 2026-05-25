Porto, due offerte per il dragaggio del terzo bacino: ammessi entrambi i concorrenti alla gara

Sono due le offerte arrivate per la procedura negoziata indetta dall’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale per l’affidamento dell’accordo quadro biennale relativo ai lavori di manutenzione e approfondimento dei fondali del terzo bacino portuale e del canale navigabile del porto mercantile.

La scadenza per la presentazione delle proposte era fissata al 7 maggio. Alla procedura hanno partecipato due raggruppamenti temporanei di imprese, entrambi ora ammessi alle fasi successive della gara dopo le verifiche amministrative.

La prima offerta è stata presentata dal costituendo raggruppamento tra Fincosit Srl e SET Società Edilizia Tirrena SpA. La documentazione è stata esaminata dal responsabile unico del procedimento, Davide Vetrala, risultando regolare fin da subito.

Per la seconda proposta, riconducibile al raggruppamento tra SIDRA SpA, Dott. Carlo Agnese SpA e Agnese Costruzioni Srl, si è invece reso necessario attivare il soccorso istruttorio. Le integrazioni richieste sono state successivamente trasmesse nei termini, consentendo anche in questo caso l’ammissione alla gara.

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