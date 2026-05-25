“Romeo e Giulietta” del Parentucelli Arzelà infiamma il pubblico degli Impavidi

Dieci minuti di applausi hanno salutato, al Teatro degli Impavidi di Sarzana, gli studenti dell’Istituto superiore Parentucelli Arzelà protagonisti dello spettacolo “Romeo e Giulietta”, momento conclusivo del progetto “Parentucelli Arzelà a teatro”, avviato quest’anno grazie alla collaborazione con la Compagnia degli Scarti del Teatro degli Impavidi di Sarzana.

Sul palco sono saliti ragazzi e ragazze provenienti da classi e indirizzi diversi: studenti del primo anno accanto ad alunni più grandi, iscritti sia ai percorsi liceali sia agli indirizzi tecnici e professionali. Una partecipazione trasversale che ha dato al progetto un valore ancora più forte, trasformando il teatro in uno spazio di incontro, espressione e crescita condivisa.

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