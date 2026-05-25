Sestri: Festival Andersen, “Adesso si sogna” tra storie, arte e città

Da ufficio stampa Comune di Sestri Levante

Paolo Belli e la Big Band, Il conduttore e scrittore Paolo Ruffini, il duo comico Nuzzo – Di Biase, la scrittrice Nadia Terranova, il creator Gabriele Vagnato, il musicista e comico Pippo Lamberti, la cantante e presentatrice Luisa Corna, la pianista Roberta Di Mario, il gruppo musicale Black Ball Boogie. A questi e ad altri nomi si aggiungeranno 20 artisti di strada, coordinati dall’attore Davide Paganini in collaborazione con l’Università del Circo di Torino, che offriranno oltre 50 esibizioni in 10 location differenti in città. Tutto a ingresso libero e gratuito.

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