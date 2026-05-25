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Stai rivelando troppi dati personali online? Ecco come proteggerti

Stai rivelando troppi dati personali online? Ecco come proteggerti

Generico maggio 2026

Ogni giorno condividiamo informazioni personali online spesso senza rendercene conto: una foto scattata in vacanza, il nome del nostro animale domestico, la città in cui viviamo o il luogo in cui lavoriamo. Presi singolarmente possono sembrare dettagli poco rilevanti, ma, se combinati tra loro, possono rivelare molto sulla nostra identità, sulle nostre abitudini e sui nostri spostamenti.

I criminali informatici sfruttano proprio queste informazioni frammentate per costruire profili dettagliati delle potenziali vittime. Da qui possono partire truffe, furti d’identità, tentativi di phishing personalizzati e attacchi mirati. Il fenomeno è più diffuso di quanto si pensi e riguarda da vicino anche l’Italia, tra i Paesi europei più esposti ai rischi legati alla sicurezza digitale.

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