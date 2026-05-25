Stai rivelando troppi dati personali online? Ecco come proteggerti

Ogni giorno condividiamo informazioni personali online spesso senza rendercene conto: una foto scattata in vacanza, il nome del nostro animale domestico, la città in cui viviamo o il luogo in cui lavoriamo. Presi singolarmente possono sembrare dettagli poco rilevanti, ma, se combinati tra loro, possono rivelare molto sulla nostra identità, sulle nostre abitudini e sui nostri spostamenti.

I criminali informatici sfruttano proprio queste informazioni frammentate per costruire profili dettagliati delle potenziali vittime. Da qui possono partire truffe, furti d’identità, tentativi di phishing personalizzati e attacchi mirati. Il fenomeno è più diffuso di quanto si pensi e riguarda da vicino anche l’Italia, tra i Paesi europei più esposti ai rischi legati alla sicurezza digitale.

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