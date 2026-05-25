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Un incontro sulla fibromialgia, appuntamento martedì 26 maggio in via Fieschi

Un incontro sulla fibromialgia, appuntamento martedì 26 maggio in via Fieschi

Convegno fibromialgia Assoutenti Genova

Genova. Martedi 26 Maggio alle ore 15 si terrà presso la Sala dei Liguri nel mondo, Via Fieschi 15 – 11° piano Torre B – un incontro informativo con i Medici specialistici di ATS – ASL3 dal titolo “FIBROMIALGIA: CONOSCERE PER PRENDERSI CURA”, organizzato dal Comitato Assoutenti Fibromialgia in collaborazione con ATS-ASL3.

Introduzione del Comitato Assoutenti Fibromialgia sulle ultime attività dell’Associazione Assoutenti a sostegno e tutela dei pazienti fibromialgici, nel corso della Giornata Mondiale della fibromialgia del 12 maggio u.s.: è stata annunciata in una conferenza stampa che si è tenuta a Napoli, la proposta di Assoutenti per istituire il “riconoscimento della fibromialgia come malattia tabellare ai fini dell’invalidità civile”, contestualmente al ricorso presentato presso il Tribunale di Napoli, a tutela di una associata che non ha avuto riconosciuto nessun punteggio % di invalidità per la fibromialgia.

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