Un incontro sulla fibromialgia, appuntamento martedì 26 maggio in via Fieschi

Genova. Martedi 26 Maggio alle ore 15 si terrà presso la Sala dei Liguri nel mondo, Via Fieschi 15 – 11° piano Torre B – un incontro informativo con i Medici specialistici di ATS – ASL3 dal titolo “FIBROMIALGIA: CONOSCERE PER PRENDERSI CURA”, organizzato dal Comitato Assoutenti Fibromialgia in collaborazione con ATS-ASL3.

Introduzione del Comitato Assoutenti Fibromialgia sulle ultime attività dell’Associazione Assoutenti a sostegno e tutela dei pazienti fibromialgici, nel corso della Giornata Mondiale della fibromialgia del 12 maggio u.s.: è stata annunciata in una conferenza stampa che si è tenuta a Napoli, la proposta di Assoutenti per istituire il “riconoscimento della fibromialgia come malattia tabellare ai fini dell’invalidità civile”, contestualmente al ricorso presentato presso il Tribunale di Napoli, a tutela di una associata che non ha avuto riconosciuto nessun punteggio % di invalidità per la fibromialgia.

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