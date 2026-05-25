“Vasca di laminazione tassello fondamentale per la riduzione del rischio idraulico nella piana di Marinella”

Sono stati affidati alla ditta Celletti Costruzioni Generali Srl i lavori di ampliamento del reticolo e realizzazione della cassa di laminazione dell’impianto idrovoro di Marinella di Sarzana, finalizzati alla riduzione del rischio idraulico e all’aumento della resilienza del territorio. L’obiettivo della nuova cassa di laminazione è invasare il quantitativo di volume idrico necessario ad evitare l’esondazione delle acque medie e quindi il possibile allagamento dei centri abitati di Luni Mare, Marinella di Sarzana e Fiumaretta. L’acqua nella cassa verrà poi scaricata attraverso il nuovo impianto idrovoro.

“Si tratta di un intervento fondamentale di messa in sicurezza di questo territorio con un investimento complessivo da parte della Regione di 5 milioni di euro di Protezione civile – spiega l’assessore alla Protezione civile di Regione Liguria Giacomo Giampedrone –. Non possiamo dimenticare il volume di investimenti che Regione ha destinato nell’ultimo decennio alla messa in sicurezza di quest’area, particolarmente strategica e delicata, con la realizzazione di opere che non erano mai state neppure immaginate nel passato, a partire dagli interventi sul torrente Parmignola, indispensabili per consentire lo sviluppo futuro di Marinella di Sarzana. Rispetto a questo impianto, il primo lotto ne ha già consentito l’utilizzo anche durante il periodo estivo, migliorando la sicurezza idrogeologica della zona. E oggi, con l’affidamento dei lavori per la realizzazione della vasca di laminazione, ci apprestiamo a realizzare un altro fondamentale tassello delle opere per la riduzione del rischio idraulico nella piana”.

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