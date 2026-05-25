Vela: Giovanni Gallego vince il Campionato italiano Master nella categoria Apprentice

Campo nell’Elba. Giovanni Gallego, atleta del Circolo Nautico Andora, ha vinto il Campionato Italiano Master della classe ILCA nella categoria Apprentice (dai 30 ai 44 anni). Al secondo posto, nella stessa categoria, si è piazzato Nicolò Elena, atleta sempre del Circolo Nautico di Andora.

Il Campionato Italiano si è svolto a Marina di Campo all’Isola d’Elba dal 22 al 24 maggio. Giovanni Gallego è arrivato primo nella classe ILCA 6 in una regata molto combattuta in cui sono state disputate 8 prove. Hanno partecipato alla regata 60 atleti over 30 anni: nella classifica finale sul totale dei partecipanti Gallego è arrivato terzo e Nicolò Elena in quarta posizione.

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