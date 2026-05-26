Alla Foce mercoledì 27 maggio ‘Scacchi in piazza’: un pomeriggio di festa e condivisione aperto a tutti

Genova. Mercoledì 27 maggio, dalle ore 16:30, Piazza Rossetti a Genova ospiterà “Scacchi in Piazza”, un pomeriggio gratuito e aperto a tutta la cittadinanza dedicato al gioco degli scacchi, alla scuola, all’innovazione e alla condivisione.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare una grande giornata di festa e partecipazione, riportando gli scacchi negli spazi pubblici della città e offrendo a bambini, ragazzi, famiglie e cittadini la possibilità di vivere un’esperienza educativa e sportiva aperta a tutti.

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