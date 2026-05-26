Alle Terrazze nuova raccolta alimentare per l’Emporio della Solidarietà

La solidarietà torna protagonista al centro commerciale Le Terrazze. La struttura ospiterà una nuova giornata di raccolta di prodotti di prima necessità promossa nell’ambito del progetto L’Emporio della Solidarietà, per offrire un sostegno concreto alle famiglie del territorio in condizioni di vulnerabilità. I prodotti alimentari e quelli dedicati all’igiene personale e della casa, raccolti grazie alla partecipazione dei visitatori delle Terrazze, saranno destinati ai supermercati solidali di Via Gramsci 276 alla Spezia e di Via Castruccio Castracani 46 a Sarzana. Il progetto, attivo dal 2013, opera come una rete di supporto per i nuclei familiari residenti nella provincia della Spezia e in Lunigiana. I beneficiari, infatti, possono reperire gratuitamente beni essenziali presso il primo supermercato del territorio nato per aiutare ci si trova in temporanea difficoltà economica e gestito dalla cooperativa La Piccola Matita Onlus. Appuntamento per sabato 30 maggio.

L’Emporio è un servizio di Caritas Diocesana della Spezia, Sarzana e Brugnato, gestito dalla cooperativa La Piccola Matita Onlus, promosso e sostenuto da Fondazione Carispezia, dai distretti sociosanitari provinciali e dalla Società della Salute della Lunigiana’ “Il nostro impegno a fianco dell’Emporio della Solidarietà prosegue con convinzione, consapevoli che la collaborazione tra le realtà produttive e il mondo del sociale sia fondamentale per il benessere della comunità”, afferma Giuseppe Muni, direttore del Centro commerciale Le Terrazze. “Ospitare questa nuova raccolta è per noi un modo concreto per partecipare alla rete di sostegno del territorio e facilitare l’incontro tra la generosità dei nostri visitatori e le necessità di chi attraversa un momento di fragilità”. Tutte le informazioni sul progetto e sulle modalità di donazione sono disponibili sul sito: www.emporiodellasolidarieta-sp.it.

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