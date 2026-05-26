Alluvione settembre 2025, approvato il riparto per i Comuni colpiti

Genova. Il commissario delegato e assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Raul Giampedrone ha approvato il riparto delle risorse relative agli eventi alluvionali che hanno colpito la Liguria nel settembre 2025, per un importo complessivo di 4.283.908,54 euro.

Il provvedimento consente di finanziare le prime attività di assistenza alla popolazione e gli interventi urgenti di ripristino della funzionalità delle opere pubbliche danneggiate nei territori maggiormente colpiti dagli eventi meteo avversi, per i quali era stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale con Delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2026.

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