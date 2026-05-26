Asl4: Amministrativi esternalizzati, la Cgil chiede un riscontro positivo

DaCGIL e FP CGIL Tigullio – Golfo Paradiso

La CGIL e la FP CGIL Tigullio – Golfo Paradiso in relazione alla vicenda dei contratti a tempo degli amministrativi esternalizzati presso Area sanitaria 4 Chiavarese, intendono esprimere la massima solidarietà ed il massimo sostegno a tutte le lavoratrici e i lavoratori interessati, la cui situazione di precariato è nota da decenni. Gli stessi sono impiegati e collaborano fattivamente alla gestione amministrativa e tecnica di molti importanti settori di tutta la Area 4, sostituendo la grave carenza e l’uscita dal lavoro di decine e decine di unità di personale amministrativo strutturato (ultimo concorso 2002). Come CGIL e FP CGIL riteniamo che la priorità sia innanzitutto quella di salvaguardare i livelli occupazionali e di rinnovare immediatamente i contratti in scadenza, dando loro una continuità e una certezza lavorativa.

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