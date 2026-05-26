Biodigestore, Partito liberaldemocratico: “Archiviata inchiesta su finanziamenti, ora auspichiamo che l’opera venga completata e messa in servizio al più presto”

“Apprendiamo dalla stampa che il gip di la Spezia ha archiviato l’inchiesta su presunte irregolarità sui finanziamenti europei chiesti e ottenuti per il biodigestore di Saliceti. Nel corso degli accertamenti non sono emersi fatti penalmente rilevanti. Secondo stop della magistratura alle iniziative contro il biodigestore. Già il Tar aveva respinto il ricorso contro la realizzazione dell’opera. Adesso auspichiamo che l’opera venga completata e messa in servizio nel più breve tempo possibile, con la convinzione che realizzare le infrastrutture sia utile allo sviluppo economico e tecnologico del territorio, porti vantaggi all’intera comunità ligure, in termini di rispetto degli obblighi di smaltimento, di risparmio economico ed energetico, di introiti derivanti dall’ottimizzazione del ciclo dei rifiuti, di occupazione e di rispetto delle normative di igiene ambientale e salute”. Lo si legge in un comunicato diffuso dal Partito liberaldemocratico della Spezia.

“Ricordiamo qualche numero: l’impianto sarà destinato al trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani (la Forsu, il cosiddetto umido) e della frazione ‘verde’ (sfalci e potature), e tratterà, una volta entrato a regime, 60.000 tonnellate all’anno di materiale – prosegue la nota del Pld spezzino -. Il trattamento, realizzato attraverso una fase anaerobica, consentirà di produrre oltre 6 milioni di metri cubi/anno di biometano sostenibile, che sarà immesso nella normale rete di distribuzione gas e destinato all’autotrazione, e oltre 30.000 tonnellate/anno di compost di qualità che verrà utilizzato in agricoltura e nella vivaistica come biofertilizzante. L’area scelta per l’impianto copre 60.000 mq, con la possibilità di edificare strutture coperte su 25.000 mq. La sua posizione strategica garantisce ottimi collegamenti con le reti autostradale e ferroviaria, riducendo l’impatto sulla viabilità ordinaria. In sintesi, il biodigestore di Saliceti rappresenta un’iniziativa significativa per il trattamento sostenibile dei rifiuti organici, contribuendo alla produzione di energia rinnovabile e al miglioramento della qualità del suolo attraverso il compostaggio”.

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