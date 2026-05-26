Chiavari: ‘Gente di Mare’, porto “invaso” da 350 studenti

Dall’ufficio stampa della Lega Navale

Si è conclusa con un bilancio oltremodo positivo la 18ª edizione di “Gente di Mare”, la manifestazione di educazione ambientale e cultura marittima che questa mattina, martedì 26 maggio 2026, ha trasformato il lungoporto Don L. Giussani e l’area della Torretta in un vivace laboratorio didattico a cielo aperto. La mattinata si è aperta con un momento di grande orgoglio istituzionale: grazie alla stretta collaborazione con il Comune di Chiavari, all’inizio della manifestazione è stata issata la prestigiosa Bandiera Blu, donata proprio al Comune di Chiavari, tra le urla festanti e i sorrisi dei bambini delle quarte elementari del comprensorio.

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