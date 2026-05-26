Cisano, Giovanni Raimondo si dimette dalla carica di presidente: “Hanno fatto perdere la voglia ad un ragazzo di 29 anni”

“Sono molto contento per la salvezza, ma è giunto il momento di dimettermi”. L’ultimo saluto dell’ormai ex presidente Giovanni Raimondo al termine di una stagione culminata con la salvezza del Cisano ai playout. Un legame forte quello con paese e squadra, da lui era ripartito il club in Seconda Categoria anche grazie alla storia che lega il suo nome a quello dello stadio, il “Giovanni Raimondo” di Consciente intitolato a suo nonno, primo fondatore del club biancoblù.

Nei cinque anni passati sotto la sua dirigenza, il Cisano ha centrato la storica promozione in Prima Categoria nella scorsa stagione, chiusa poi quest’anno con la vittoria dei playout. Raimondo aveva fatto scalpore tra gli addetti ai lavori per essere uno se non il presidente più giovane di tutta la Liguria. Ora, tra obiettivi raggiunti e sfumati, Raimondo ci spiega tutti i fattori che l’hanno portato a questa drastica decisione.

» leggi tutto su www.ivg.it