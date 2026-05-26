Concessioni demaniali marittime di Albenga, il 27 maggio l’apertura pubblica delle buste

Albenga. Si terrà domani, mercoledì 27 maggio, alle 10 presso la Sala Stucchi del palazzo comunale di Albenga, la seduta pubblica per l’apertura delle buste relative alla procedura di gara per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime cittadine.
La procedura, che riguarda 14 concessioni relative alle 14 spiagge interessate dal bando, si svolgerà in forma pubblica al fine di garantire trasparenza, imparzialità e massima partecipazione nell’ambito dell’iter amministrativo avviato dal Comune.