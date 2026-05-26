Da Ceparana ai giganti del mare di Saint-Nazaire, Navitec conquista l’Orient Express Corinthian

Fondata nel 2011 a Ceparana da Michele Marchi, oggi Navitec è una realtà che lavora quasi interamente all’estero, specializzata nelle installazioni complesse e nelle manutenzioni per il settore navale. Un’azienda nata nel territorio spezzino ma cresciuta nei grandi cantieri internazionali, (dove il nome della società compare accanto a colossi della crocieristica mondiale). Attualmente l’azienda spezzina è protagonista nella costruzione del veliero extralusso a vele rigide più grande del mondo, firmando le installazioni chiave del progetto.

Il 70 per cento delle attività viene svolto fuori dall’Italia e spesso direttamente nei cantieri stranieri. Il cuore operativo di Navitec, infatti, batte soprattutto ai Chantiers de l’Atlantique di Saint-Nazaire, in Francia, dove vengono costruite alcune delle più grandi e avanzate navi da crociera del mondo, comprese le World Class di Msc. mentre in Italia resta una quota minore di lavoro, concentrata soprattutto su Genova, presso i cantieri Mariotti e, per conto della multinazionale leader mondiale nella produzione di motori marini, Wärtsilä.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com