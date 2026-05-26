Estate a Nervi tra eventi e cinema, il consiglio comunale “unito” per rilanciare il quartiere

Genova. Restituire al quartiere di Nervi la sua storica centralità culturale e garantire ai cittadini una programmazione estiva di alto livello artistico, accessibile e sostenibile. È questo l’obiettivo della mozione presentata dal gruppo consiliare della Lega in consiglio comunale a Genova e rielaborata in consiglio comunale con la condivisione della maggioranza.

“Nervi rappresenta da sempre un pilastro del turismo e dello spettacolo per l’intera Liguria, i suoi Parchi storici sono la cornice ideale per un’offerta culturale diffusa e di qualità, capace di vivere anche nelle ore serali, con questa mozione vogliamo dare una risposta immediata ai residenti e ai commercianti del quartiere, stimolando l’indotto economico locale” hanno detto la capogruppo Paola Bordilli e il consigliere Alessio Bevilacqua.

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