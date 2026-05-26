Francesca Albanese torna a Genova: “Ricettacolo di idee importanti: si faccia l’osservatorio sulle armi”

Genova. Ha scelto Genova, Francesca Albanese, per dare il via al tour di presentazioni del suo nuovo libro, La Luce del Risveglio, edito da Rizzoli. E lo ha fatto in modo deliberato, per rendere omaggio a una città “ricettacolo di idee importanti. Ci tenevo proprio a passare da qui”.

La relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati è tornata nel capoluogo ligure per la terza volta, e prima di arrivare ai Giardini Luzzati per il dibattito al fianco di Pippo Costella di Defence for Children ha incontrato i portuali del Calp, i primi a lanciare la grande mobilitazione per la causa palestinese lo scorso autunno.

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