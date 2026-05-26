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Politica

Francesca Albanese torna a Genova: “Ricettacolo di idee importanti: si faccia l’osservatorio sulle armi”

Francesca Albanese torna a Genova: “Ricettacolo di idee importanti: si faccia l’osservatorio sulle armi”

francesca albanese

Genova. Ha scelto Genova, Francesca Albanese, per dare il via al tour di presentazioni del suo nuovo libro, La Luce del Risveglio, edito da Rizzoli. E lo ha fatto in modo deliberato, per rendere omaggio a una città “ricettacolo di idee importanti. Ci tenevo proprio a passare da qui”.

La relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati è tornata nel capoluogo ligure per la terza volta, e prima di arrivare ai Giardini Luzzati per il dibattito al fianco di Pippo Costella di Defence for Children ha incontrato i portuali del Calp, i primi a lanciare la grande mobilitazione per la causa palestinese lo scorso autunno.

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