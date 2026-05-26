Il 27 maggio una conferenza e un concerto gratuiti per celebrare Niccolò Paganini

Genova. Mercoledì 27 maggio ricorre il 186° anniversario della morte di Niccolò Paganini, genovese e massimo violinista di tutti i tempi. L’associazione Amici di Paganini celebra questa data attraverso un’intensa giornata di eventi (ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti in sala).

Eventi realizzati in collaborazione con l’associazione Orchestra Paganini, con il contributo di Fondazione Carige e il supporto di Comune di Genova e Bper Banca. La giornata si colloca inoltre nell’ambito delle iniziative della rete European Paganini Route, che ha ottenuto da pochi giorni il riconoscimento di Itinerario certificato del Consiglio d’Europa.

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