Il Mei verso la riduzione degli orari di apertura: presidio di protesta sotto Tursi

Genova. I lavoratori dei musei genovesi in presidio oggi sotto palazzo Tursi, in occasione del consiglio comunale, per protestare contro una delibera che punta a ridurre gli orari di apertura del Museo dell’Emigrazione Italiana.

“Apprendiamo che il Comune si appresta a votare una delibera che prevede una drastica riduzione dell’orario di apertura nei mesi estivi, con il passaggio da 6 a 3 giorni di apertura settimanale. Questa scelta avviene senza che vi sia stato alcun confronto con i lavoratori e le lavoratrici, né con il sindacato”, fanno sapere da Usb – Liguria cooperative sociali.

» leggi tutto su www.genova24.it