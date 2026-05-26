Meteo, caldo intenso: giornate con temperature record su tutto il continente Europeo

Liguria. Giornate con temperature record su tutto il continente Europeo, portate da un vasto promontorio anticiclonico in estensione dal bacino del Mediterraneo verso Nord. Tuttavia nella seconda parte di settimana saranno possibili veloci intrusioni di aria fresca in quota con fenomeni di instabilità pomeridiana in estensione da Est verso Ovest. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.
Avvisi: CALDO INTENSO, evitare di esporsi al sole nelle ore più calde della giornata