Microchip obbligatorio anche per i gatti, ordine del giorno in Consiglio regionale

La Regione Liguria valuta la possibilità di introdurre l’obbligo di microchippatura e iscrizione all’anagrafe regionale degli animali d’affezione per tutti i gatti nati o acquisiti in Liguria. È quanto prevede un ordine del giorno presentato da Veronica Russo di Fratelli d’Italia e votato all’unanimità dopo essere stato firmato da tutti i gruppi in Consiglio regionale.

Il documento impegna la giunta anche “a prevedere adeguate campagne informative rivolte ai cittadini e ai proprietari di animali d’affezione, nonché forme di collaborazione con i servizi veterinari, le associazioni animaliste e i Comuni, al fine di favorire l’attuazione della misura e la tutela della popolazione felina”.

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