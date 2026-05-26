Patto per l’edilizia, consenso unanime in Regione. Filca Cisl: “Risultato importante per tutto il comparto delle costruzioni liguri”

“L’approvazione in Consiglio regionale dell’ordine del giorno a favore del Patto per l’edilizia rappresenta un risultato importante per tutto il comparto delle costruzioni liguri e conferma la bontà di un modello unico in Italia, che mette al centro lavoro stabile, qualità e sicurezza”. Lo afferma in una nota Andrea Tafaria, segretario generale Filca Cisl Liguria. “Siamo felici che questo percorso abbia preso pirede durante il nostro convegno dello scorso 10 aprile quando abbiamo lanciato questa proposta. Come Filca Cisl Liguria chiediamo da tempo che gli incentivi pubblici siano legati a criteri chiari: premiare le aziende che investono davvero sull’occupazione, con assunzioni a tempo indeterminato e percorsi di crescita professionale – prosegue Tafaria -. Questo provvedimento va nella direzione giusta perché collega sviluppo e responsabilità sociale, sostenendo le imprese sane e contrastando precarietà e lavoro povero. E nello stesso tempo si tratta di uno strumento importante per contrastare il dumping contrattuale. E’ un patto per dare stabilità al comparto edile in Liguria visto che stanno per scadere le opere legate al Pnrr. L’edilizia può diventare uno dei motori della crescita della Liguria solo attraverso occupazione qualificata, formazione e legalità. Ringraziamo il consigliere regionale Armando Biasi per il grande lavoro svolto e tutto il Consiglio regionale per l’attenzione dimostrata verso la nostra proposta ”.

In particolare l’ordine del giorno in questione, presentato dal consigliere Armando Biasi (Lega) e approvato all’unanimità impegna la giunta Bucci “ad istituire un Tavolo Regionale Permanente che veda il coinvolgimento attivo delle associazioni datoriali, delle organizzazioni sindacali di categoria e delle istituzioni locali – si legge nel documento -; a definire, nell’ambito di tale tavolo, una strategia industriale per il settore delle costruzioni capace di andare “Oltre il PNRR”, garantendo la programmazione delle risorse e la certezza dei tempi per le grandi opere; a valorizzare i fabbisogni professionali anche in base al cronoprogramma dei principali lavori e alla tipologia di interventi previsti sul territorio, per: modulare l’offerta formativa regionale per creare competenze specifiche nel rispetto delle disposizioni e degli strumenti di pianificazione di settore; agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro; offrire occasioni di nuova e stabile occupazione; a implementare un sistema di controllo relativo alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili, costituendo un comitato tecnico territoriale di prevenzione, con la partecipazione degli Rls, degli Rlst, Rls di sito e dei Tecnici della sicurezza ex Cpt delle quattro scuole edili liguri”.

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