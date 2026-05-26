Più di cento posti lavoro disponibili sul territorio: ricercatissimi autisti, elettricisti e muratori

Ad oggi sono 112 i posti di lavoro disponibili sul territorio pubblicati dai Centri per l’Impiego della Spezia e di Sarzana. Le ricerche riguardano tutti i settori economici dell’intera provincia, con particolari opportunità nei settori turismo, commercio, nautica, logistica e trasporti. Le condizioni contrattuali comprendono sia contratti a tempo determinato (in molti casi, con eventuale possibilità di stabilizzazione) sia contratti a tempo indeterminato. Per i meno esperti sono previsti contratti di apprendistato. Questa settimana tra le proposte spiccano richieste per elettricisti, lucidatori, autisti, muratori.

Le offerte sono consultabili anche in questo pdf scaricabile. I dettagli dei singoli annunci sono disponibili sul sito regionale Formazione Lavoro

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com