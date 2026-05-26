Presidio e corteo in città, Riconvertiamo Sea Future e Restiamo umani: “Siamo contro il riarmo, l’economia di guerra e il genocidio in Palestina”

Nuova mobilitazione di Riconvertiamo Sea Future e Restiamo Umani che scenderanno in piazza il 29 maggio con la manifestazione “Uniti”. Il fulcro della protesta riguarda il ruolo del territorio spezzino. Le realtà promotrici, in una nota scrivono: “Nella nostra città sono presenti molte di quelle aziende che lucrano dalla vendita di armi: Leonardo, Mmbda, Fincantieri le più grosse, tutte in relazione con esercito Usa e Israele. È così che questo sistema lo stiamo alimentando anche con il nostro lavoro, spesso per mancanza di alternative in un mondo in cui siamo spinti a vendere il nostro tempo e la nostra umanità per una busta paga”.

La critica si estende alle responsabilità politiche internazionali: “Diciamo NO all’economia di guerra che toglie risorse a scuole, ospedali e salari, causando un carovita ormai insostenibile, perché ogni bomba che distrugge una casa è anche una casa non costruita da un’altra parte, ogni bomba e ogni drone che distrugge un ospedale è un ospedale non costruito in un’altra città”, aggiungono i promotori.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com