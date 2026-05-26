RunRivieraRun, un terzetto di super atleti al traguardo della 100 Km del Passatore: Fernanda Ferrabone, Alessio Nania e Gabriele Lorini

Pietra Ligure. La 100 Km del Passatore, gara che si svolge con partenza da Firenze e arrivo a Faenza, è giunta alla 51ª edizione ed è da tempo, entrata nei cuori e nelle gambe di migliaia di persone.

L’edizione 2026 dell’ultramaratona, svoltasi nello scorso fine settimana, ha regalato una soddisfazione enorme per la Asd RunRivieraRun, che ha visto al traguardo tre suoi atleti. Si tratta di Fernanda Ferrabone, Alessio Nania e Gabriele Lorini, che l’hanno chiusa come “finisher” in una giornata caldissima.

» leggi tutto su www.ivg.it