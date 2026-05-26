Sanità, la giunta Bucci accoglie la proposta del PD: “Ridurre l’uso di medici gettonisti”

Liguria. Ridurre progressivamente l’utilizzo dei medici gettonisti nella sanità pubblica regionale e promuovere in alternativa contratti a tempo determinato di più mesi. È la proposta presentata oggi dal capogruppo del PD Armando Sanna e approvata all’unanimità dal Consiglio regionale della Liguria col parere favorevole dell’assessore alla Sanità Massimo Nicolò.

“La giunta accoglie la nostra richiesta di limitare l’uso dei medici gettonisti all’interno degli ospedali liguri – annuncia Sanna -. Ci fa piacere che la giunta si faccia carico di questo impegno, un primo passo importante che deve però diventare una scelta organica, che porti a nuove assunzioni e a un rafforzamento strutturale del sistema sanitario dal suo interno a partire dalla valorizzazione del personale assunto che ogni giorno si dedica con abnegazione per far funzionare un sistema sanitario sempre più in sofferenza. È ormai diventato urgente l’avvio di un percorso serio di superamento progressivo del ricorso strutturale ai gettonisti, puntando invece su contratti plurimensili, maggiore integrazione del personale nei servizi, valorizzazione professionale e miglioramento delle condizioni di lavoro di chi già opera nel sistema sanitario”.

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