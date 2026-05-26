Santi e Orsi al lavoro su un progetto civico: “Il candidato sindaco? Deve avere esperienza e conoscere la città. Sì al dialogo, no alle imposizioni”

Savona. Un progetto che parta “dalla base”, che si fondi sul dialogo e sul confronto ma senza imposizioni, per offrire un’alternativa e un cambio di priorità alla città. E’ quello a cui stanno lavorando Pietro Santi e Fabio Orsi, consiglieri di minoranza di centrodestra a Savona, che proprio in questi giorni hanno cominciato a lavorare ad un progetto alternativo a quello del (probabile) rivale di centrosinistra Marco Russo.

“Come abbiamo detto da subito, dobbiamo offrire un’alternativa ed un cambio di priorità alla nostra città – ribadiscono Santi e Orsi – Vogliamo metterci al lavoro per costruire un progetto dalla base. Siamo aperti al dialogo ed al confronto con tutti quelli che vogliono contribuire a dare una mano e sentono l’effettiva esigenza che Savona cambi chi l’ha governata in questi cinque anni. Allo stesso tempo non siamo disponibili ad accettare imposizioni“.

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