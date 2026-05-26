Sestri: consegnata copia della Costituzione ai neo diciottenni

Dall’ufficio stampa del Comune di Sestri Levante

Cerimonia di consegna del testo della Costituzione ai neo-diciottenni questo pomeriggio al Convento dell’Annunziata, organizzata dal Comune di Sestri Levante in collaborazione con l’Anpi sezione di Sestri Levante. Alla cerimonia ha partecipato il sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova Gabriella Dotto che ha consegnato le copie della Costituzione insieme al Sindaco Francesco Solinas e al Partigiano e Presidente onorario dell’Anpi Sestri Levante Ezio Vallerio.

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