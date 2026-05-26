Silvia Salis sindaca, un anno fa la vittoria alle elezioni: cosa è cambiato a Genova (e cosa no)

Genova. Era il 26 maggio 2025 quando Silvia Salis, ex vicepresidente del Coni e atleta olimpica, risultava vincitrice delle elezioni comunali a Genova alla guida del campo largo progressista col 51,48% dei voti contro il vicesindaco uscente Pietro Piciocchi, sostenuto dal centrodestra, al 44,2%. È passato un anno esatto da quella vittoria che ha sancito la chiusura di una fase politica aperta nel 2017 da Marco Bucci, poi transitato alla Regione Liguria dopo l’inchiesta giudiziaria che ha travolto Giovanni Toti. E anche se l’azione amministrativa è partita in effetti l’11 giugno, data di insediamento formale della nuova giunta, è inevitabile tracciare un primo bilancio e chiedersi cosa sia cambiato a Genova (e cosa no) a 365 giorni dal ribaltone a Palazzo Tursi.

Da un punto di vista squisitamente politico non si può che partire da un dato: Silvia Salis ha conquistato ben presto una ribalta nazionale come possibile leader della sua coalizione alle prossime elezioni politiche. Ruolo al quale non ha mai dichiarato di ambire, pur senza disdegnare continue apparizioni mediatiche. L’apertura mostrata nell’intervista a Bloomberg e la risonanza internazionale dell’evento di piazza con Charlotte De Witte hanno contribuito a farne impennare la popolarità.

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