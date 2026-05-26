Torna il Memorial Silvio Guani: la 34ª edizione allo stadio Montagna

Presentata questa mattina a Palazzo civico la 34ª edizione del Memorial Silvio Guani, manifestazione sportiva multidisciplinare dedicata ai giovani e organizzata da Asd Pallavolo Don Bosco in occasione della Giornata nazionale dello sport. L’evento si svolgerà sabato 30 maggio allo stadio Montagna: gare dalle 15 e premiazioni alle 17.30. Attesi circa 350 atleti impegnati in diverse discipline, tra cui atletica, calcio, basket, pallamano, karate, pugilato e arti marziali, con spazio anche alla pallavolo unificata per atleti con disabilità. Alla presentazione sono intervenuti il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, l’assessore allo Sport Alberto Giarelli, la delegata provinciale Coni, Anna Del Vigo e Sauro Baldiotti, referente Coni per le scienze motorie e sportive.

Il Memorial, giunto alla sua 34ª edizione, si conferma un appuntamento centrale per lo sport cittadino, con l’obiettivo di promuovere partecipazione, inclusione e valori educativi. Tutti gli atleti saranno premiati senza classifiche né vincitori, in linea con lo spirito della manifestazione. La rassegna è dedicata alla memoria di Silvio Guani, figura storica dello sport spezzino, protagonista in numerose discipline e punto di riferimento per generazioni di giovani. L’iniziativa nasce proprio per tramandarne i valori di impegno, lealtà e formazione sportiva. Il Memorial è promosso da A.S.D. Pallavolo Don Bosco con il patrocinio di Coni Liguria, Coni Levante, Comune della Spezia e Regione Liguria.

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