Tragedia Maldive, nessuna risposta dalle autopsie su Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal

Liguria. Le autopsie sui corpi della professoressa Monica Montefalcone, 51 anni, e della figlia Giorgia Sommacal, 23, non hanno fatto emergere elementi dirimenti sulle cause della morte, avvenuta il 14 maggio scorso nella grotta di Dhevana Kandu, sull’atollo di Vaavu, alle Maldive.

Vale a dire, i test effettuati dal medico legale e dai periti nominati da chi indaga nell’inchiesta per omicidio colposo contro ignoti non hanno evidenziato, all’esame meramente visivo, cause specifiche. Come anche nel caso delle altre tre vittime italiane, Federico Gualtieri, Muriel Oddenino e Gianluca Benedetti, non sono state riscontrate ferite o traumi che possano essere considerati letali.

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