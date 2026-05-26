Trofeo Italia Judo Liguria: nel fine settimana a Genova un evento con grandi numeri

Genova. Si svolgerà nel fine settimana del 30 e 31 maggio a Genova, presso il palazzetto dello sport Stadium Genova, il Trofeo Italia Cadetti e Junior Judo Liguria, un appuntamento sportivo che porta nuovamente sui tatami genovesi il meglio del judo giovanile a livello nazionale ed internazionale, grazie all’organizzazione della storica società genovese del Budo Semmon Gakko.

“Il Trofeo Italia Cadetti e Junior Judo Liguria rappresenta la storia di questa disciplina non solamente all’interno dei confini italiani, ma con una risonanza che rende la gara di caratura internazionale – sottolinea il vicepresidente di Regione Liguria con delega allo Sport Simona Ferro -. Siamo orgogliosi di poter ospitare sul nostro territorio questa competizione che pone l’accento sui valori formativi dello sport e che si rivolge agli atleti più giovani attraverso un format competitivo e coinvolgente. Non a caso, anche quest’anno saranno presenti più di mille partecipanti: un ottimo biglietto da visita per la Liguria sportiva ma anche dal punto di vista turistico e promozionale”.

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