Varazze, al Teatro Don Bosco un incontro pubblico su accessibilità e inclusività

Varazze. Giovedì 28 maggio alle 17 al Teatro don Bosco di Varazze si terrà un incontro pubblico sul tema dell’accessibilità e dell’inclusività. L’evento, organizzato dal Comune di Varazze, rappresenta una tappa fondamentale del percorso condiviso che condurrà all’adozione del PEBA, il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche. All’evento interverranno rappresentanti dell’amministrazione comunale, tecnici esperti, associazioni e operatori del settore. Verrà presentato il lavoro realizzato dalle architette Giulia Ciamberlano e Deborah Ballarò, autrici della prima stesura del Piano.

Il PEBA si propone di fotografare lo stato dell’arte del territorio comunale in termini di inclusività e accessibilità, analizzando capillarmente gli edifici pubblici, i percorsi pedonali urbani, le aree di sosta e i mezzi di trasporto. Il PEBA sarà, quindi, un utile strumento di progettazione, una guida strategica nell’ottica del “Design for All”, l’approccio che mira a ideare prodotti, ambienti, servizi e sistemi completamente e agevolmente utilizzabili da tutte le persone.

» leggi tutto su www.ivg.it