Vela Day, grande successo di adesioni: 41 circoli aprono le porte per far scoprire la cultura del mare

Albenga. Il Comitato I Zona della Federazione Italiana Vela ha annunciato oggi un’adesione record per l’imminente Vela Day, l’iniziativa nazionale gratuita dedicata alla promozione della cultura del mare.

Nei giorni del 29 maggio e del 2 giugno, il grande pubblico avrà l’opportunità di vivere in prima persona l’emozione della nautica lungo tutta la costa ligure. Questo evento rappresenta un’occasione unica per avvicinare i cittadini di ogni età allo sport, garantendo un’esperienza immersiva, gratuita e sicura all’aperto. L’iniziativa ha registrato un eccezionale successo sul territorio regionale, con ben 41 circoli liguri pronti ad accogliere neofiti e appassionati. Le realtà aderenti coprono l’intero arco costiero e comprendono LNI Quinto, LNI Rapallo, Club Nautico Bogliasco, Club Vela Sori, Circolo Nautico Arenzano, LNI Santa Margherita Ligure, Rari Nantes Pegli, Varazze Club Nautico, Unione Ecologica Ciappeletta, Vela Club Levanto, LNI Varazze, Waterfront Sailing Club, Circolo Nautico Rapallo, Dinghy Snipe Club, Club Amici Vela e Motore Recco, Circolo Nautico Mandraccio, Circolo Velico Cogoleto, Circolo Nautico Sturla e Circolo Vele Vernazzolesi.

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