Verso il workshop sulla Zls, Pisano: “Abbattere tempi e costi per rendere il porto più efficiente”

Un’occasione per comprendere come le Zone Logistiche Semplificate possano trasformarsi in un vero motore di sviluppo per il territorio, creando nuove opportunità per imprese, logistica e sistema portuale. Sono questi i temi al centro del workshop dal titolo “Zone Logistiche Semplificate – Strumenti e opportunità per le imprese”, promosso il 28 maggio alla Spezia dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale e dedicato agli strumenti normativi, alle semplificazioni amministrative e agli incentivi previsti per favorire investimenti e competitività nelle aree strategiche collegate ai porti. L’appuntamento si svolgerà presso l’auditorium “Giorgio Bucchioni”, in via Fossamastra 1, a partire dalle 14.30. All’approfondimento sarà possibile partecipare previa iscrizione attraverso il seguente link: https://forms.office.com/e/AQKV4Du5qR.

L’obiettivo del workshop è fornire alle imprese e agli operatori del settore logistico e industriale uno strumento concreto per comprendere e utilizzare le opportunità offerte dalla ZLS, chiarendo procedure burocratico-amministrative, vantaggi economici e sistemi di incentivazione previsti dalla normativa. Un tema strategico per il futuro delle aree retroportuali, che nella visione dell’Authority rappresentano il naturale completamento dello sviluppo del porto e della sua capacità di competere sui mercati internazionali. “La ZLS rappresenta una grande opportunità per gli operatori e una valorizzazione dei retroporti – ha spiegato il presidente dell’AdSP, Bruno Pisano, intervistato da Matteo Cantile nel corso di Blue Talk su RLV – La Radio a colori –. La filosofia è quella di attirare investimenti da parte di imprenditori che vedono nella ZLS la possibilità di investire su strutture, semplificazioni e abbattimenti fiscali”. Attraverso gli interventi degli esperti verranno illustrate le finalità che hanno portato all’istituzione delle Zone Logistiche Semplificate e il quadro normativo che ne disciplina il funzionamento, offrendo ai partecipanti una panoramica chiara sugli obiettivi e sulle opportunità previste dalla normativa nazionale. Una parte centrale del workshop sarà dedicata ai piani di sviluppo strategico delle ZLS della Toscana e della Spezia, con un focus sulle prospettive di crescita infrastrutturale, logistica e produttiva dei due territori e sulle possibili ricadute positive per il sistema imprenditoriale locale. “Le province della Spezia, Marina di Carrara ma anche tanta Emilia Romagna saranno coinvolte in questo percorso – ha aggiunto Pisano –. La ZLS è coerente con quell’idea di porto che si sta sviluppando a livello nazionale: i porti non sono strutture fine a sé stesse, ma devono ragionare come area vasta. Oggi contano la facilità e la velocità con cui si raggiungono i mercati di riferimento, ed è naturale che l’area emiliana rappresenti uno sbocco strategico”.

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