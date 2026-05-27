Amiu, i sindacati alla sindaca: “Un futuro stabile per l’azienda? Apra un confronto”

Genova. I sindacati Cgil, Cisl, Uil e Fiadel chiedono alla sindaca di Genova Silvia Salis l’apertura di un confronto “vero” sul futuro di Amiu, la partecipata che si occupa della gestione dei rifiuti. Questo dopo che la stessa sindaca, in alcune interviste in occasione del primo anno di governo, ha dichiarato di volere “un futuro stabile” per l’azienda. Alcuni giorni fa, a Palazzo Tursi, sullo stesso tema, si erano presentati i sindacalisti di Usb.

“Quando inizierà un confronto vero con chi ogni giorno contribuisce direttamente al funzionamento dell’azienda? Si è parlato di impianti e partnership, ma nel frattempo l’azienda vive una forte precarietà gestionale e industriale che rischia di compromettere la qualità del servizio e la tenuta stessa della società”, si legge in una nota.

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