Azione: “Buon lavoro ai sindaci Acerbi e Russo, siamo pronti a offrire il nostro contributo di idee”

La segreteria provinciale di Azione in una nota esprime “le proprie congratulazioni a Giambattista Acerbi, nuovo sindaco di Levanto e a Marco Russo, nuovo sindaco di Lerici, formulando a loro e alle rispettive amministrazioni sinceri auguri di buon lavoro”.

“Il voto ha consegnato a entrambi i Comuni un mandato chiaro – proseguono dalla segretaria provinciale del partito guidato da Carlo Calenda -. A Levanto, il confronto si è concentrato sul rilancio dei servizi socio-sanitari, a partire dall’ospedale San Nicolò, e su uno sviluppo turistico che valorizzi il territorio e la qualità della vita dei residenti. A Lerici, la campagna elettorale ha messo al centro la cura dei servizi alla persona e una visione delle infrastrutture al passo con i tempi, dai parcheggi alla riorganizzazione del rapporto con il mare. Sono temi concreti, che toccano la vita quotidiana di cittadini e famiglie e su cui Azione continuerà a vigilare con attenzione. Il nostro partito è presente in tutta la provincia, segue da vicino le dinamiche dei territori e intende contribuire in modo costruttivo al dibattito pubblico, nell’interesse delle comunità locali”.

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