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Sport

Basket integrato, l’associazione di Albenga al Meeting Overlimits Insieme

Basket integrato, l’associazione di Albenga al Meeting Overlimits Insieme

Basket integrato

Imperia. Domani, giovedì 28 maggio, il Centro Sportivo San Lazzaro di Imperia ospiterà il Meeting Overlimits Insieme, una giornata dedicata allo sport integrato attraverso basket e hockey. L’iniziativa riunirà ragazzi, educatori, associazioni e realtà sportive del territorio con l’obiettivo di promuovere inclusione, partecipazione e condivisione attraverso l’attività sportiva.

L’evento vedrà protagonisti atleti con e senza disabilità impegnati in partite di basket e hockey integrato, discipline che favoriscono collaborazione, socializzazione e rispetto reciproco. La manifestazione rappresenta un’importante occasione per valorizzare lo sport come strumento educativo e di integrazione sociale.

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